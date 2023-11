IX Encontro Baiano de Arquivos Públicos acontece nesta semana | A TARDE

A Secretaria de Cultura (SecultBA), por meio da Fundação Pedro Calmon (FPC) e do Arquivo Público do Estado da Bahia (APEB-FPC), realiza nos dias 23 e 24 o IX Encontro Baiano de Arquivos Públicos Municipais e Institucionais (IX EBAM+), conjuntamente com a 4ª Conferência de Cultura Setorial de Arquivos, Memória e História, que acontecerá no Grande Hotel da Barra. Com inscrições encerradas, o evento terá a participação de 42 municípios, sendo 34 municípios baianos e 8 municípios dos estados de Pernambuco, Mato Grosso, Amazonas, Ceará, Sergipe, São Paulo, Rio Grande do Norte e Paraíba.

A abertura oficial do IX EBAM+ conta com a participação de Alejandra Salazar Ruiz, Vice-presidente da Associação Latino América de Arquivos – ALA; Bruno Monteiro, Secretário de Cultura/BA; Vladimir Pinheiro; Diretor da Fundação Pedro Calmon; Jorge Vieira, Diretor do Arquivo Público do Estado da Bahia / APEB; da União de Municípios do Estado da Bahia (UPB); Afonso Pereira, Coordenador de Fomento aos Arquivos Públicos Municipais / APEB; e Kleber Simões; Professor e Coordenador do Centro de Documentação da UNEB – Campus Coité.

Com a temática “Arquivos Públicos Municipais & Institucionais – Caminhos e diálogos para a construção de uma rede de cooperação entre arquivos”, o IX EBAM+ tem por objetivo construir diálogos significativos sobre a importância e os benefícios da transparência dos atos administrativos por meio da gestão documental, da preservação de acervos, e do acesso e uso aos documentos produzidos pela administração pública, visando assegurar e proteger a memória institucional e direitos fundamentais.

Para Jorge Vieira, diretor do Arquivo Público do Estado da Bahia, o encontro vai potencializar e aproximar cada vez mais as ações de territorialização disseminando os serviços do APEB junto aos representantes de arquivos nos municípios baianos.

“Chegamos a marca de 42 municípios inscritos, dentre representações de prefeituras, colaboradores e todo ecossistema da comunidade de Arquivistas, estudantes, profissionais, pesquisadores e instituições parcerias. O EBAM+ é uma valiosa oportunidade para gestores públicos discutirem e compartilharem os desafios encontrados na gestão das informações que se organizam em arquivos correntes, intermediários e permanentes”, reforça Vieira.

O Arquivo Público do Estado da Bahia, ao longo dos anos, tem fortalecido parcerias técnicas com prefeituras, visando aperfeiçoar a gestão e a preservação documental. Essa colaboração tem sido fundamental para assegurar direitos, ampliar o acesso à informação e reforçar a transparência no setor público.

A programação encontra-se estruturada com 01 conferência de abertura, 01 mesa redonda, 01 roda de conversa, 01 minicurso e 01 mesa com relato de experiência e boas práticas. Acompanhe nossas redes sociais e fiquem ligados! São parceiros e apoiadores do EBAM+: Arquivo Nacional, a União dos Municípios da Bahia (UPB), London Arquivos e Sistemas, PA Arquivos, A3DG South American DG e a Yndexa Tecnologia e Informação.