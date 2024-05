Jaguatirica é encontrada morta no interior da Bahia | A TARDE

Uma jaguatirica foi encontrada morta às margens da BR-242, no trecho de Muquém do São Francisco, no interior da Bahia, na quarta-feira (1º). Há suspeita de que o animal tenha morrido após ser atropelado na rodovia.

O corpo da jaguatirica estava localizado no acostamento da pista. Não há detalhes sobre como o acidente aconteceu. Informações preliminares afirmam tratar-se de um macho. As informações são da Gazeta 5.