Jerônimo destaca combate à fome em encontro com mulheres camponesas

Jerônimo destacou o papel das mulheres camponesas na produção de alimentos e na luta pela valorização dos trabalhadores do campo - Foto: Thássio Ramos | BSF

O governador Jerônimo Rodrigues esteve presente nesta sexta-feira, 6, no IV Encontro Nacional das Mulheres Camponesas do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA). Com o tema “Abastecer, Lutar, Construir o Projeto Popular!”, o evento reúne mais de mil mulheres de 19 estados brasileiros, além de participantes internacionais.

Jerônimo destacou a importância dos movimentos sociais na construção de uma política de valorização dos trabalhadores do campo. "Nós temos que nos organizar para proteger o que construímos. O tema da reforma agrária, do combate à fome, da água, da mulher do campo, da educação do campo, precisa de um chapéu único", afirmou o governador.

A professora Tatiana Velloso, primeira-dama da Bahia, ressaltou como o evento contribui para a pauta do Programa Bahia Sem Fome (BSF), que se tornou referência nacional: “As mulheres camponesas garantem não apenas a segurança alimentar, mas a soberania alimentar, enfrentando modelos que concentram terras e riquezas. Este encontro reforça o papel dessas mulheres na construção de uma sociedade mais justa, por meio de políticas que promovam a distribuição de riqueza e a inclusão sócio-produtiva”.

Tiago Pereira, coordenador-geral do BSF, reforçou a relevância do apoio a políticas públicas voltadas ao campo: “Este é um espaço fundamental para debater e fortalecer os direitos das mulheres camponesas. Estamos juntos na construção de um futuro mais justo, solidário e digno”.

Visibilidade

Cláudia de Jesus, militante do MPA e integrante da direção estadual na Bahia, destacou a importância de valorizar o papel das mulheres camponesas: “Este encontro é muito potente e bonito, construído para dar visibilidade ao papel das mulheres na produção de alimentos. Sabemos que 70% dos alimentos que chegam à mesa das pessoas vêm do campo, e, principalmente, das mãos das mulheres que produzem com resistência e cuidam dos territórios. Além disso, é um espaço para mostrar a força das mulheres liderando na política e em movimentos como o MPA”.