Jerônimo entrega obras no sul do estado no sábado de aleluia | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) passou o sábado de aleluia no sul do estado, entregando investimentos em saúde, educação, pavimentação e segurança nos municípios de Barra do Rocha e Itagibá. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, participou da agenda.

Acompanhado do prefeito Dr. José Luiz, o governador entregou em Barra do Rocha a nova Creche Infantil Helenita Batista de Oliveira, no bairro Ananias Gomes Maciel. Construída através de um convênio entre a Secretaria da Educação do Estado (SEC) e a prefeitura, a unidade de ensino tem capacidade para atender até 300 crianças em tempo integral. A obra teve o aporte de mais de R$ 3 milhões do governo baiano.

No mesmo bairro, Jerônimo visitou o local onde estão sendo construídas 25 unidades habitacionais, por meio da parceria entre a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), e a prefeitura. O investimento é de R$ 2,3 milhões.

“Quando o Rui Costa era governador, esteve aqui e autorizou a construção de 25 casas para as pessoas que sofreram com as enchentes e as chuvas. E eu voltarei, em maio ou junho, para entregar aquelas casas”, assegurou Jerônimo Rodrigues.

Saúde

Já no Assentamento Coroa Verde foi inaugurada a Unidade Básica de Saúde (UBS) Antônio Damião de Menezes, resultado do trabalho conjunto entre a Secretaria estadual da Saúde (Sesab) e a gestão municipal. Foi aplicado mais de R$ 1,1 milhão, entre obras e equipamentos. Na ocasião, foi entregue ainda uma ambulância.

Ainda para o Assentamento Coroa Verde, o governador deu por entregue a pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas. A obra, realizada pela Conder, contou com recursos de R$ 555 mil.

Na ocasião, a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), por meio da Companhia de Engenharia Hídrica e Saneamento (Cerb), foi autorizada a licitar obras de perfuração de dois poços nas localidades de Alto Chácara e Povoado Zeca Costa, e canalização de um poço na localidade de Santa Rita.



A Sedur, através da Conder, foi autorizada a licitar obras de urbanização, pavimentação e esgotamento sanitário no bairro Ananias Gomes Maciel. Ainda no município, o governador recebeu o título de cidadão barra-rochense.

“Eu quero agradecer o carinho do povo de Barra do Rocha, saio daqui como cidadão barra-rochense. Agradecer à Câmara, ao prefeito, à população, então saio daqui hoje como conterrâneo deles. É um carinho muito grande, é uma emoção muito forte, porque eu não nasci aqui, mas as pessoas reconhecem que eu ajudo e ajudarei esse município”, declarou o governador.

Itagibá



À tarde, foi a vez do município de Itagibá receber a comitiva do Executivo estadual, para entrega de ações em vários setores. Na companhia do prefeito Marquinhos, Jerônimo inaugurou o Pelotão da Polícia Militar, que está localizado no Centro da cidade.

“Esse é um projeto que a gente cada dia mais vibra, porque é um projeto que dá atenção a um funcionalismo, aos agentes de Estado que vivem e dão as suas vidas para levar a segurança a toda a região da Bahia. Essa é a trigésima terceira unidade policial militar, que se inaugura, com um investimento de quase R$1,5 milhão”, contou o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Paulo Coutinho.

Também foi inaugurada uma unidade de beneficiamento de leite, na localidade de Rio do Peixe. A implantação foi por meio da parceria entre a prefeitura e a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública ligada à Secretaria estadual de Desenvolvimento Rural (SDR). O investimento ultrapassou R$ 1,1 milhão.



O diretor-presidente da CAR, Jeandro Ribeiro explicou que o equipamento tem capacidade para processar até 5 mil litros de leite por dia. O que representa uma devolução para a economia de Itagibá de R$ 6 milhões, que entram diretamente na economia do município.

“Quando o agricultor familiar vende o leite para esse laticínio, e esse laticínio é de uma cooperativa, ele pega o dinheiro dele, bota no bolso e vai para o mercado local comprar a roupa dele, o calçado dele, ou seja, é uma retroalimentação da economia, a partir desses investimentos”, enfatizou o diretor da CAR.

Os feirantes e comerciantes do distrito de Japomirim já têm como vender seus produtos de forma organizada, com conforto e segurança, a partir da entrega da ampliação do Centro de Abastecimento local. A obra, conduzida pela CAR, contou com recurso de pouco mais de R$ 1 milhão.

Os moradores do distrito ainda foram contemplados com a reforma do estádio municipal Arena Ednaldo Macena Santos, realizada pela Superintendência dos Desportos da Bahia (Sudesb), que é vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). Com a requalificação, o equipamento esportivo passa a contar com quiosque, vestiário, alambrados, sistema de iluminação em led, gramado recuperado, pavimentação e instalação do totem institucional externo. Foi destinado R$ 1,2 milhão para essas intervenções.

Ainda foi dada por entregue a pavimentação de ruas nos bairros Cleber Barreto e Jorge Neila. A obra realizada pela Conder teve investimento de R$ 802 mil.

Novos investimentos

A Sedur, por meio da Conder, foi autorizada a realizar a pavimentação asfáltica em diversas ruas e na Ponte do Rio do Peixe. A SIHS recebeu autorização para executar obras de canalização e abastecimento de água de Itagibá para a Fazenda Boa Sorte, na região da Aldeia. A obra será executada pela Embasa.