Jerônimo inaugura Complexo Poliesportivo e autoriza novas obras | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) inaugurou neste domingo, 10, uma série de obras nas áreas de educação, esporte, infraestrutura e tecnologia, no município de Ruy Barbosa, na Chapada Diamantina. As entregas incluem o Complexo Poliesportivo Educacional Dra. Verbena Maria Ramos Cunha, que recebeu investimento de mais de R$ 9 milhões.

A unidade ganhou piscina semiolímpica com vestiários, campo de futebol society com pista de atletismo, além da reforma da quadra poliesportiva coberta. As obras foram realizadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), que executou ainda a pavimentação em paralelepípedo no entorno do complexo.

“Esse equipamento é para todas as pessoas. Estudantes das redes estadual e municipal, mas também de outros grupos da comunidade, como idosos, por exemplo, que podem vir para fazer exercícios e cuidar da saúde. Vão estar disponíveis profissionais de educação física e saúde, para orientar o pessoal. Então, aqui engloba saúde, esporte e lazer. Espero ver em breve jovens saindo daqui para concorrer em modalidades esportivas”, declarou Jerônimo sobre o complexo, que é quinto no estado.

Mais Obras

O governador também inaugurou as obras de recuperação do aeródromo de Ruy Barbosa, que conta com restauração de cerca, pista, taxiway, pátio de aeronaves, sinalização horizontal e vertical, receptivo de passageiros e instalado novo portão de acesso. As intervenções foram realizadas pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), com o investimento de R$ 4.718.699,90.

Ainda na cidade, foi entregue a urbanização do Açude Vilobaldo Alencar, realizada através da parceria entre o Governo Federal, Governo da Bahia e Prefeitura de Ruy Barbosa. O local ganhou quiosques, píer, restaurantes, pavimentação, quadra de areia, parque infantil, campo society, pista de bicicross, área de evento, academia ao ar livre, iluminação em Led e estacionamento, além da pavimentação asfáltica do entorno, realizada pela Seinfra, no valor de R$ 528.546,14.

Também foram inauguradas as requalificações das praças Cícero Alencar e Claudionor Batista de Oliveira, ambas na sede de Ruy Barbosa. A Sedur/Conder investiu cerca de R$ 1,5 milhão em melhorias como construção da pista de skate, pavimentação em paralelepípedos, assentamento de meio-fio, execução de calçada, construção do parque infantil, paisagismo, pergolado, fonte luminosa e academia ao ar livre. Nas praças Claudionor Batista de Oliveira e Santa Tereza, o governador inaugurou a implantação da internet sem fio gratuita do programa Conecta Bahia, executado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) em parceria com a prefeitura.

Autorizações

O governador autorizou novos investimentos em Ruy Barbosa. A Secti vai ceder à prefeitura a locomotiva do Trem da Grota. A Seinfra foi autorizada a iniciar a construção de duas pontes nas rodovias BA-046 e BA-485, sobre os rios Saracura (distrito de Humaitá) e Água Branca (distrito de Poço Longe). A Secretaria da Saúde (Sesab) vai celebrar convênio com a Santa Casa de Misericórdia da cidade para construção da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon). O investimento estimado é de R$ 3 milhões.

A Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), por meio da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), vai atualizar o projeto de ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Itaberaba, Ruy Barbosa, Baixa Grande e Macajuba, e a dar início à licitação das obras de abastecimento de São Roque, Barbado, Colóbró, Tapiraipe, Riacho Dantas e Humaitá, localidades de Ruy Barbosa. A SIHS/ Embasa também foi autorizada a licitar a 1ª etapa das obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do município.