Jerônimo inaugura estrada que vai beneficiar quilombolas; Veja o vídeo

O Quilombo Rio das Rãs foi um dos pontos principais da extensa agenda cumprida pelo governador Jerônimo Rodrigues em Bom Jesus da Lapa, nesta sexta-feira, 8. Depois de passar pela sede e inaugurar obras, o governador reservou para a comunidade, a 60km da zona urbana, o momento de realização do ato oficial com discursos e anúncios de novas ações.

O trecho de 65 quilômetros de estrada entre o entroncamento da BR-430 e a ponte sobre o Rio das Rãs foi a inauguração de maior investimento do dia, mais de R$ 45 milhões, com benefício direto para as 700 famílias do quilombo.

A intervenção fortalece setores como agricultura, pecuária e turismo da região e facilita o acesso ao Quilombo Rio das Rãs. Caio Teixeira, morador da comunidade, comentou sobre as melhorias na rodovia. "Antes das obras, a estrada estava em condições precárias, o que tornava o tráfego muito perigoso. Os buracos eram constantes preocupações. Agora ficou muito mais seguro trafegar por aqui".

O governador destacou, além da entrega, o comprometimento com investimentos em outras áreas. "Eu estive aqui na Romaria e me comprometi que voltaria para entregar essa estrada importante. Além disso, entregamos o mercado municipal e a obra da escola. O mercado que ali abriga 200 famílias trabalhando. Também me comprometi com projetos de distribuição de água e educação", declarou Jerônimo.

Mais ações

A educação do município também saiu fortalecida com a obra de modernização do Colégio Estadual Monsenhor Turíbio Vilanova, na sede. Com um investimento de R$ 9,4 milhões, as intervenções contemplaram a construção de um restaurante estudantil com capacidade para 200 lugares, quadra poliesportiva coberta, campo de futebol society com pista de atletismo, espaço de vivências corporais, piscina semiolímpica e vestiários.

Foram entregues ainda a pavimentação de oito ruas no bairro Carvalhada e 15 ruas no bairro Maribondo, e dois sistemas simplificados de abastecimento de água no assentamento Campo Grande. Também foi dada por entregue a requalificação de uma unidade de beneficiamento de mel, na localidade de Mossorongo.

Divulgação | GOVBA