Jerônimo inicia visita a municípios do Oeste afetados pelas chuvas | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) chegou na região Oeste da Bahia, junto ao titular da Casa Civil, Afonso Florence, e o superintendente de Proteção e Defesa Civil da Bahia, Heber Santana, onde, neste sábado, 3, visita os municípios de Muquém do São Francisco e Wanderley, pela manhã, e Cotegipe, no início da tarde.

“Estamos agora na segunda etapa do processo de apoio a esses municípios atingidos pelas chuvas, que é de providenciar projetos estruturantes, a partir das necessidades de cada cidade, como serviços de drenagem, recuperação de pontes, entre outras. Nosso objetivo é garantir que as cidades estejam com essas situações adequadamente resolvidas para caso aconteça novamente algo dessa natureza no futuro”, detalhou o governador.

Jerônimo e comitiva também acompanham, in loco, o andamento das ações emergenciais e humanitárias realizadas pelo Governo do Estado, desde o início das chuvas no interior. O trabalho tem sido feito de forma conjunta, envolvendo a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, o Graer, Programa Bahia Sem Fome e diversas secretarias, para garantir o envio de água, colchões, lençóis, cestas alimentares e remédios, além de articulação para abrigar e acolher pessoas mais vulneráveis após as enchentes.

“Desde o primeiro dia das chuvas que a minha determinação foi que nossa equipe pudesse acompanhar cada prefeita e cada prefeito, preparando alojamentos em escolas e ajustando condições de alimentação. Essa parceria do Estado com as Prefeituras é fundamental para ajudarmos as pessoas que foram afetadas e que estão sofrendo”, afirmou Jerônimo.