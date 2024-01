Jogador de futebol é assassinado a tiros no interior da Bahia | A TARDE

Um jogador de futebol foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira, 15, na Praça Carlos Moura, no centro da cidade de São Felipe, interior da Bahia.

De acordo com os registros da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Uilian Sena Batista, 19 anos, no entanto, no meio do futebol, ele era conhecido como William Silva.

As informações dão conta de que ele foi assassinado por dois homens em uma motocicleta que se aproximaram da vítima, efetuaram os disparos e fugiram. A autoria e motivação estão sendo apuradas. Guias periciais foram expedidas.

William era jogador profissional e teve passagem pela equipe de Arapiraca, de Alagoas. O caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial de São Felipe.