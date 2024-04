Jogador de time de amputados morre afogado em Monte Santo | A TARDE

O atleta Rinaldo Lima da Silva, que fazia parte do time de amputados da Bahia, morreu afogado nesta quinta-feira, 4, após ser arrastado por uma correnteza no município de Monte Santo, no norte do estado. O corpo do jogador de 22 anos só foi encontrado no dia seguinte, na sexta-feira, 5, em um rio na zona rural da cidade.

Segundo o Portal G1, Rinaldo havia saído para nadar com colegas. Porém, durante o passeio, o jovem acabou escorregando em um local com pedras e foi levado pela força da água. De acordo com Alex Fabiano, um dos responsáveis pelo grupo de amputados, no momento do acidente, chovia bastante na região.

O óbito foi declarado pela Delegacia Territorial (DT/Monte Santo), que enviou guias para realização da perícia e da remoção do corpo. Ainda não há informações sobre o velório.

No futebol, Rinaldo atuava como atacante e ganhou diversos títulos. O atleta venceu competições importantes como o Campeonato Baiano, a Série B e a Taça Brasil.