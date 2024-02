Jornada Pedagógica de Porto Seguro discutirá questões étnico-raciais | A TARDE

A Prefeitura Municipal de Porto Seguro, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Patrimônio Histórico (SEDUC), realiza a partir desta segunda-feira, 19, a Jornada Pedagógica 2024. Serão discutidas temáticas que refletem questões étnico-raciais através da educação.

Com o tema “Dispositivos de Racialidade: a educação enquanto desafio de superação histórica”, a jornada contará com o apoio da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). O evento segue acontecendo até o dia 23 de fevereiro e envolverá a participação de gestores escolares (diretores e vice-diretores) e coordenadores pedagógicos, equipes de apoio e todas as comunidades escolares, a partir dos seus espaços de atuação e interação na Rede Pública Municipal de Ensino.

A Jornada Pedagógica deste ano ocorrerá nas unidades escolares, e no dia 20 de fevereiro, será realizada no Campus da UFSB de Porto Seguro. Além de recomendações básicas com base nas Atas 2023 e também sobre avaliações diagnósticas, SABE, IDEB, PME, o evento terá palestras ministradas pelo Prof.Dr. Richard Santos sobre ‘dispositivos de racialidade’ e pela professora doutoranda Edna Conceição Pereira Santos sobre letramento racial.

Segundo a secretária municipal de Educação, Dilza Reis Saig, os temas abordados estão em consonância com a “busca pela excelência na educação e pelo pleno exercício da cidadania do alunado por parte da Prefeitura Municipal de Porto Seguro”. “A nossa Jornada Pedagógica precisa refletir as nossas preocupações”, afirma ela.