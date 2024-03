Jornalista baiano será homenageado na embaixada do Vietnã | A TARDE

O jornalista e escritor e editor do site Pátria Latina, Valter Xéu, será homenageado nesta sexta-feira (15), às 18h30, na Embaixada do Vietnã, em Brasília, com a Medalha da Paz e Amizade entre Nações.

O evento reconhece o trabalho de Valter Xéu na promoção da paz e na construção de relações entre diferentes países.

Natural de Santo Amaro, foi na Princesa do Sertão (Feira de Santana), que Xéu fundou em maio de 1984 com a jornalista Elis Regina e com o jornalista Levi Vasconcelos o jornal Notícias da Bahia. Em fevereiro de 2002, Valtér Xéu fundou o jornal Pátria Látina, jornal idealizado num encontro com o ex-presidente Fidel Castro em solo cubano em 2001.