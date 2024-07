Jovem de 18 anos é executado no bairro onde morava na BA

Carlos Henrique tinha 18 anos de idade - Foto: Divulgação

Um jovem de 18 anos foi assassinado a tiros na Rua Altamira, localizada no bairro Mangabeira, em Feira de Santana, na noite desta quarta-feira, 26. Carlos Henrique Vitória dos Santos foi atingido por dois disparos de arma de fogo, um no braço e outro na cabeça, por volta das 21h30. As informações são do portal Acorda Cidade.

Carlos Henrique residia no mesmo bairro onde ocorreu o crime. Até o momento, não há informações sobre a autoria ou a motivação do homicídio. A Polícia Civil investiga o caso, mas ainda não há pistas que possam levar aos responsáveis pelo assassinato.