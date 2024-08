Jovem de 18 anos é presa com mais de 10 kg de drogas em ônibus na Bahia

Porções de drogas encontradas - Foto: Divulgação | PRF

Policiais rodoviários federais realizaram apreensão de drogas durante uma operação de fiscalização na BR 116, em Vitória da Conquista, na Bahia, na segunda-feira, 22. No ônibus, que fazia o intinerário Belo Horizonte (MG) x Natal (RN), no km 830 da BR 116, foram encontrados 10,65 kg de maconha e 972g de crack no compartimento de bagagem.

A descoberta aconteceu com apoio do cão policial K9 Friedel, que indicou a presença de substâncias entorpecentes em uma das malas. Ao abrir a bagagem, os policiais confirmaram a suspeita ao encontrarem as drogas embaladas em pequenas porções, prontas para venda.



Uma jovem de 18 anos foi identificada como a responsável pela mala. A constatação inicial é de tráfico de drogas. A detida e os entorpecentes foram encaminhados para a Polícia Civil, onde será realizada a perícia das substâncias apreendidas.

