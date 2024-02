Jovem de 21 anos é morto a tiros 15 dias após pai ser assassinado | A TARDE

Um jovem, de 21 anos, pertencente ao povo cigano, foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira, 15, na cidade de Guanambi, no sudoeste da Bahia. O crime aconteceu duas semanas após o assassinato do pai da vítima, no município de Palmas de Monte Alto, na mesma região do estado.

Segundo o delegado Clécio Magalhães, que investiga o caso, Reinaldo Guilherme Fernandes Dourado foi encontrado morto, por volta das 8h40, na rua João Pompílio de Abreu, no bairro Santa Luzia. O corpo foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Guanambi.

O caso é investigado pela delegacia de Guanambi. Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime.