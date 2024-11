Jovem de 23 anos é morto a tiros durante paredão no interior da Bahia

Vítima foi identificada como Bruno de Freitas Pedreira - Foto: Reprodução | Redes sociais

Um jovem de 23 anos foi morto a tiros durante uma festa do tipo paredão, em São Gonçalo dos Campos, no interior da Bahia, na madrugada de domingo, 3. Segundo a Polícia Civil, a vítima, identificada como Bruno de Freitas Pedreira, estava na no evento, localizado na Rua Alcídes Ribeiro, próximo da BR-101, quando o crime aconteceu.

De acordo com testemunhas, um homem chegou ao local, disparou contra a vítima à queima-roupa e fugiu logo em seguida. Apesar da correria, nenhuma outra pessoa foi atingida.

Segundo o G1 Bahia, o jovem foi levado para o Hospital Municipal de São Gonçalo dos Campos, mas não resistiu aos ferimentos. O assassinato é investigado pela delegacia do município.