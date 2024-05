Jovem é achada morta com tiro na cabeça em garagem de casa na Bahia | A TARDE

Uma jovem de 19 anos, identificada como Graziela Santos Novais Costa, foi encontrada morta, na manhã desta segunda-feira, 20, na garagem da casa dela, no distrito de Barrolândia, em Belmonte, no sul da Bahia.

De acordo com informações da polícia, a vítima apresentava uma perfuração na testa, provocada por disparo de arma de fogo. As suspeitas são que o crime tenha ocorrido na noite de domingo, mas a família só localizou o corpo na manhã seguinte.

A motivação do assassinato e a identidade do autor ainda são desconhecidas. A Polícia Civil já deu início as investigações.



Publicações relacionadas