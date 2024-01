Jovem é assassinada a sangue frio em posto de combustível de Ilhéus | A TARDE

Uma jovem identificada como Fernanda dos Santos Ferreira, de 23 anos, foi assassinada após ser baleada em um posto de combustível do município de Ilhéus, no sul da Bahia, na madrugada de quinta-feira, 11. O caso aconteceu por volta das 2h30, próximo da Praça Cairú, no centro de Ilhéus.

Um vídeo que circula nas redes sociais, do sistema de monitoramento e segurança do posto de combustível, mostram o momento do crime.

O suspeito chegou ao posto de combustível e simulou abastecer o seu carro. Em seguida, desceu do veículo e foi em direção a vítima, iniciando uma discussão. Com uma arma de fogo, ele disparou diversas vezes contra Fernanda, inclusive na cabeça. Após o crime, ele saiu caminhando, entrou no carro e fugiu.

Veja vídeo:





Reprodução | Redes Sociais

Fernanda foi socorrida em uma ambulância do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgências) para o Hospital Regional Costa do Cacau, mas não resistiu aos ferimentos.



A Polícia Militar foi acionada, esteve no local e colheu depoimento. O suspeito segue foragido e o caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus (DT/Ilhéus).

