Jovem é assassinado a tiros na praça do centro de Lauro de Freitas | A TARDE

Um jovem de 25 anos, identificado como Luiz Michel da Silva Castro, foi executado a tiros na noite desta terça-feira, 28, na praça que fica localizada no centro do município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Em contato com o Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que Luiz Michel era usuário de entorpecentes. Ele foi atingido por indivíduos que estavam em um veículo de cor branca.

A guias para perícia e remoção, realizadas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), foram expedidas. Imagens de câmeras do local vão colaborar com as apurações.

Familiares de Luiz Michel serão ouvidos, com o intuito de esclarescer mais informações sobre o crime. A autoria e a motivação do crime estão sendo apuradas.

