Jovem é assassinado na Região Metropolitana de Salvador | A TARDE

Um homem foi morto a tiros em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O caso ocorreu na noite do sábado, 2, e, segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Felipe dos Santos Silva, de 24 anos.

Conforme a Polícia Militar, agentes do 12º batalhão foram acionados para a ocorrência com a informação de uma pessoa encontrada caída ao solo, ferida por disparos de arma de fogo, na Rua PH, no bairro Santo Antônio.

Autoria, motivação e circunstâncias do crime são apuradas pela 4ª Delegacia de Homicídios (DH/Camaçari).