Frentista de posto é morta a tiros; ex-namorado é o principal suspeito | A TARDE

Uma frentista de um posto de combustível da cidade de Bonto de Santa Fé, Sertão da Paraíba, foi morta enquanto trabalhava, na tarde de sábado, 2. De acordo com a Polícia Militar, o principal suspeito do crime é um ex-namorado da vítima.

A vítima foi identificada por Raissa Raiara. Imagens de câmeras de segurança instaladas no posto de combustíveis mostram que ela estava próxima a uma bomba de combustíveis, quando o suspeito chega em uma motocicleta, desce do veículo e caminha em direção a vítima e executa um disparo contra ela.





Reprodução

O principal suspeito do crime foi identificado pela Polícia Militar pelo nome de Francisco Dunga Sousa. Na noite do sábado, 2, agentes da polícia iniciaram as buscas por ele na região da cidade de Conceição, para onde ele teria fugido.



Ainda de acordo com a PM, testemunhas relataram que Francisco Dunga foi namorado de Raissa há cerca de três meses, e não aceitava o fim do relacionamento. O caso segue em investigação.