Jovem é chamado na porta de casa e assassinado a tiros na Bahia | A TARDE

Um jovem de 23 anos, identificado como Marcos Santana Rodrigues, foi assassinado a tiros, na manhã desta segunda-feira, 20, no bairro Gabriel, na cidade de Feira de Santana, que fica no norte da Bahia.

Informações preliminares apontam que o crime aconteceu por volta das 7h, na Rua Escalada. Segundo o site Acorda Cidade, Marcos estava em casa quando dois homens chegaram em uma moto e o chamaram na porta de casa.

Ao sair para ver quem estava chamando, a vítima foi alvejado com vários disparos. Ele tentou correr, mas não conseguiu e caiu no quintal de casa já sem vida.

A mãe do rapaz e também outros moradores do local não souberam descrever características dos autores e nem informações referentes a motocicleta usada por eles. A motivação do crime também não foi revelada.

O delegado André Ribeiro do Plantão do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc) realizou o levantamento cadavérico. O caso é investigado pela Polícia Civil.

