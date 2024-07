Jovem é executada a tiros em Feira de Santana

- Foto: Divulgação Prefeitura de Feira de Santana

Uma mulher identificada como Adeline Lima Pereira, de 31 anos, foi assassinada a tiros na rua Vicência, localizada no bairro da Mangabeira, em Feira de Santana.

De acordo com informações da polícia, a vítima estava acompanhada de um rapaz no momento do crime. O indivíduo, cujo nome ainda não foi divulgado, fugiu do local logo após os disparos, deixando para trás suas sandálias.

A perícia técnica realizada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) constatou diversas perfurações a bala na cabeça e no rosto de Adeline, evidenciando que se tratava de uma execução. O corpo da jovem foi encaminhado ao DPT para a realização de necropsia.

A polícia continua investigando o caso e busca identificar os responsáveis por mais este ato de violência na cidade.