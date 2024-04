Jovem é executado a tiros em Feira de Santana | A TARDE

Um jovem de 23 anos foi morto a tiros no município de Feira de Santana. O caso aconteceu na noite de domingo, 31, na Rua Salmo 34, no bairro Tomba. Segundo as informações da Polícia Civil, a vítima foi identificada como de Izael Anunciação do Carmo, de 23 anos.

Leia mais:

>> Homem é preso ameaçar turistas uruguaios com uma faca no Pelourinho

>> Homens que desapareceram em Camaçari são encontrados mortos

O caso do está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios (DH/Feira de Santana). A unidade especializada foi acionada e expediu as guias para remoção e perícia.

A Polícia Civil ainda informou que Já há indicativo de autoria e oitivas e diligências estão sendo realizadas para localizar o suspeito, bem como esclarecer a motivação do crime.