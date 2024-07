Jovem é morta dentro de casa no dia do aniversário da filha de 3 anos

Ainda não há mais detalhes sobre a autoria ou motivação para o criminoso - Foto: Reprodução | Arquivo Pessoal

Uma mulher de 20 anos, identificada como Itamara Santos Silva, foi morta a tiros dentro da própria casa, na noite deste domingo, 30, no município de Teixeira de Freitas, no extremo-sul do estado da Bahia.

De acordo com a Polícia Militar (PM-BA), o crime aconteceu na Rua Esplanada, no Bairro Liberdade II. A vítima foi assassinada no mesmo dia em que a filha de apenas três anos comemorava aniversário.

As equipes policiais foram acionadas e constataram o fato ao chegarem no local. Itamara foi executada com dois disparos de pistola na cabeça.

Informações preliminares apontam que Itamara havia chegado recentemente do Estado do Espírito Santo, onde teria se envolvido com o tráfico de drogas. Ela estava morando temporariamente na casa de uma irmã.

Após os procedimentos periciais, o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) de Teixeira de Freitas, onde passará por exame de necropsia nesta segunda e será liberado aos familiares para o sepultamento.

Até o momento, ainda não há mais detalhes sobre a autoria ou motivação para o criminoso. O caso será investigado pela Polícia Civil.