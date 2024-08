Jovem é morto enquanto esperava transporte por aplicativo na BA

O caso aconteceu na Rua Quintas do Sol, bairro Papagaio, em Feira de Santana - Foto: Divulgação

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros na noite de quinta-feira, 22, enquanto aguardava à chagada do transporte por aplicativo. O caso aconteceu na Rua Quintas do Sol, bairro Papagaio, em Feira de Santana.

Segundo informações preliminares, a vítima estava jogando futebol e ao acabar o jogo solicitou uma moto, via aplicativo. Enquanto aguardava, um homem desembarcou de um veículo, efetuou vários disparos de arma de fogo e em seguida evadiu-se do local. Foram expedidas guias para perícia e remoção do corpo. Diligências investigativas serão realizadas para identificar a autoria do crime.