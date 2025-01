Jovem é presa por chamar policial de 'preto safado' na Bahia

- Foto: Reprodução

Uma jovem suspeita de chamar um policial militar por ofensas racistas foi presa na cidade de Riacho de Santana, no sudoeste da Bahia. A ação, que foi flagrada por câmeras de celular, aconteceu na sexta-feira, 28, durante uma abordagem policial.

Mulher é presa após chamar policial de “preto safado e macaco” na BAHIA.



O momento foi registrado por populares que passavam pela Praça da Paquera, em Riacho de Santana, Bahia pic.twitter.com/4bbWN7t0eI — Tumulto BR (@TumultoBR) December 30, 2024

No vídeo, a mulher de 24 anos chama o policial de "preto safado" e "macaco bandido". A identidade dela não foi revelada. Segundo informações da Polícia Civil, a abordagem aconteceu na Praça da Paquera, no centro do município, após uma briga entre a suspeita e uma outra mulher.

Após a abordagem, ela teria agredido os militares com pontapés e socos. Em seguida, chamou um dos PMs de “negro safado, macaco fedido”. A jovem foi levada para a delegacia de Riacho de Santana, onde foi autuada por injúria racial, desacato e resistência e está à disposição da Justiça.a