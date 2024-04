Jovem é preso suspeito de matar filho de 4 anos na Bahia | A TARDE

Um jovem foi preso suspeito de matar o filho, uma criança de 4 anos, na noite de quinta-feira, 21, em Vitória da Conquista, cidade no sudoeste da Bahia. Segundo a Polícia Militar, a criança estava com ferimentos no abdômen e na cabeça.

A mãe da criança chegou na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade com o menino já sem vida. Em depoimento, ela disse que a vítima estava em casa, na rua Treze, sob a custódia do pai. Quando ela chegou no imóvel, o homem já não estava no local.

Os policiais militares procuraram o suspeito e o encontraram na Avenida Filipinas. Na casa dele foram apreendidos uma porção de maconha, uma balança digital e um martelo.

O material e o suspeito foram levados ao Distrito Integrado De Segurança Publica (Disep), onde ele está à disposição da Justiça.