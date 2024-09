Jovem morre afogado após fugir de escola para tomar banho em rio

Manoel Willian foi para o fundo do rio e se afogou - Foto: Reprodução | TV Bahia

Um jovem de 18 anos morreu afogado após fugir da escola que estudava, para tomar banho no Rio São Francisco, na segunda-feira, 26, em Juazeiro, cidade no norte da Bahia.

De acordo com informações da Polícia Civil, Manoel Willian dos Santos Lira saiu do Complexo Integrado de Educação Básica Tecnológica da Bahia (antigo Rui Barbosa) com um amigo, de 16 anos, para tomar banho no rio.

Segundo o adolescente, Manoel Willian foi para o fundo do rio e se afogou. Ao ouvir pedido de ajuda, ele tentou salvá-lo, mas não conseguiu.