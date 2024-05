Jovem morre após se afogar no rio São Francisco, no norte da Bahia | A TARDE

Uma mulher, identificada como Ádylla Suanne Lucas Cunha, de 19 anos, morreu após se afogar no rio São Francisco, no município de Curaçá, no norte da Bahia. De acordo com a família, o incidente aconteceu na quarta-feira, 1º, enquanto ela curtia o feriado do Dia do Trabalhador na companhia de amigos.



Ainda segundo a família, ela não sabia nadar e saiu da parte rasa após ser levada pela correnteza. Ádylla Suanne foi retirada da água por outras pessoas que estavam no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou socorro.

O sepultamento aconteceu no fim da tarde desta quinta, 2, na comunidade São Bento.