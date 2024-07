Jovem morre em batida entre moto e ônibus da cantora Priscila Senna

Ônibus da cantora Priscila Senna - Foto: PM | SE

Uma batida entre uma moto e o ônibus da cantora Priscila Senna resultou na morte do jovem que conduzia a motocicleta. O acidente aconteceu no cruzamento entre as Avenidas Augusto Franco e Gonçalo Rollemberg Leite, no Bairro Pereira Lobo, na Zona Sul de Aracaju, em Sergipe, na madrugada desta sexta-feira, 21.

Segundo os agentes do Batalhão de Policiamento de Trânsito que estava na avenida, a vítima morreu no local e não possuía habilitação. O motorista do ônibus foi levado à delegacia, no entanto, não apresentava sinais de embriaguez e tinha habilitação.

Priscila se apresentou na noite de quinta-feira, 20, no Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, em comemoração às festividades de São João. Em nota, a assessoria da cantora se solidarizou com a morte do rapaz.

Confira a nota completa: