Jovem morto após surto é enterrado em Salvador | A TARDE

O corpo do jovem Thiago Tavares dos Santos, de 24 anos, morto por após ter um surto psicótico, no bairro de Cajazeiras, foi enterrado neste sábado, 18, no cemitério do Campo Santo, em Salvador.



Thiago tomava remédios ligados ao seu problema psiquiátrico, mas sofreu um surto, na quarta-feira, 15. O corpo foi encontrado no dia seguinte, esquartejado, na região da Estrada Velha do Aeroporto.

O enterro contou a presença de familiares, amigos e membros da igreja que o jovem fazer parte. Antes do caixão sair da capela, o pastor da congregação que o jovem fazia parte fez uma oração.

O caso ainda está sob investigação. A suspeita é de que os autores do crime sejam membros de uma organização criminosa.

