Jovem se joga de carro para evitar estupro durante carona na Bahia

Uma jovem de 21 anos se jogou do carro de um carona, após sofrer tentativa de estupro de um homem, de 35 anos, em Paulo Afonso, no norte da Bahia no último sábado, 13. O caso aconteceu na Avenida Etelvino Santana, no bairro Pindorama.

Em contato com o Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que a jovem estava acompanhada de outra mulher. A vítima conseguiu pular do veículo e foi levada para uma unidade hospitalar com escoriações no tórax e na cabeça.

Em depoimento, a polícia informou que a vítima negou relacionamento amoroso e não requereu Medida Protetiva de Urgência. O suspeito foi localizado, conduzido a delegacia, ouvido e liberado, pois a testemunha ocular do fato não compareceu para depor. O caso continua em investigação pela Delegacia Territorial de Iuiú.