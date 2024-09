Jovem some em Feira de Santana e mãe pede ajuda: "Muito preocupada"

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um Jovem de 19 anos, identificado como Wendel Oliveira do Carmo, está desaparecido desde a última sexta-feira, 23. Morador do Residencial Santa Bárbara, no bairro Mangabeira, em Feira de Santana, não foi visto desde então, e as autoridades, amigos e família estão em busca de informações sobre seu paradeiro.

Em entrevista exclusiva a reportagem do Portal A TARDE, a mãe do jovem, Danubia Oliveira do Santos, relatou que a última vez que esteve com Wendel, ele estava em casa no celular, até que decidiu sair em uma moto por aplicativo.

"Ele tem 19 anos e se chama Wendel Oliveira do Carmo. Nunca havia desaparecido antes e nunca ficou tantos dias fora de casa. Ele estava conversando pelo celular e pelo Instagram, quando ele disse que sairia para ir a um lugar em uma moto por aplicativo, mas não disse para onde ia. Eu apenas falei para ele voltar para casa quando chegasse", disse.

"Quando fui à casa da minha tia, ele ainda não tinha retornado. Naquele momento, eu estava sem internet, o que dificultou que eu soubesse onde ele estava. Só quando conexão de novo e usar o celular é que percebi que ele não tinha voltado, e vi que já estava no grupo como desaparecido", completou.

Danubia também esclareceu que o jovem não teria nenhum tipo de problema mental e declarou a preocupação de todos com o jovem, tanto familiares, vizinhos e amigos.

"Estou muito preocupada, e não só eu. Todos os vizinhos, pessoas que não são parentes, e até os parentes de Salvador estão preocupados com ele. Ele estava usando uma calça jeans azul escuro, uma blusa com o nome Unifacs e uma sandália Havaianas branca. Nunca teve problemas e não costuma sair sem o celular ou documentos. Não entendo o que pode ter acontecido".



A mãe de Wendel relatou que já procurou a polícia e deu queixa sobre o desaparecimento, mas que foi informada que iria ser iniciada uma investigação e deveria esperar novas atualizações, por conta própria, Danubia percorreu algumas policlínicas, UPAs e hospitais da cidade de Feira de Santana.

"Eu já fui ao Hospital Cleriston Andrade, à Policlínica Feira X, à Policlínica do Tomba e à Policlínica do George Américo. A gente já foi em tudo que é policlinica e UPA", afirmou.

Nessa busca, chegou até a família uma informação do que poderia ser o paradeiro do jovem, mas de acordo com a mãe do desaparecido, ao ir verificar, viu que não se tratava de Wendel.



"Recebemos uma informação, mas estava errada. Verificamos e confirmamos que não era verdadeira", finalizou.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Wendel Oliveira do Carmo, podem ser comunicadas ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da cidade de Feira de Santana, através do telefone, (75) 3602-9500.