Jovem teria assassinado tio indígena no sul da Bahia | A TARDE

Um jovem de 18 anos foi preso no distrito de Trancoso, em Porto Seguro, pós ter confessado o assassinato do indígena Roberto Braz Ferreira, de 46 anos, ocorrido na noite de 15 de janeiro na Aldeia Barra Velha. De acordo com o Radar News, o suspeito, identificado como Eduardo Júnior Ferreira Lima, de 18 anos, é sobrinho da vítima e teria cometido crime por vingança.

Em depoimento, inicialmente, Eduardo tinha dito que ouviu barulho e gritos vindos das casa do tio e quando chegou ao local já encontrou a vítima sem vida. Após investigações, e a análise de laudos periciais, a polícia concluiu que o suspeito matou o tio enquanto ele dormia. Não havia sinais de luta corporal ou de lesão de defesa no corpo da vítima, contrariando a versão inicial de Eduardo.

Confrontado, o suspeito confessou o crime, alegando ter sido motivado por abusos sexuais sofridos na infância, supostamente cometidos pelo tio. No dia do homicídio, segundo Eduardo, Roberto tentou novamente abusar dele, o que teria motivado a ação violenta usando uma machadinha. Eduardo Júnior segue preso às disposição da justiça. Ele deve responder pelo crime de homicídio qualificado.