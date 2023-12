Junta Comercial do Estado da Bahia celebra 173 anos de história | A TARDE

A Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB celebrará no dia 14 de dezembro, às 18 horas, na sede da Associação Comercial, seu aniversário de 173 anos de existência. Com origem no antigo Tribunal do Comércio, a Juceb, no decorrer de mais de um século e meio, soube se reinventar para acompanhar a dinâmica do mundo empresarial e oferecer aos baianos um serviço de registro mercantil de excelência.

A Juceb acompanhou a evolução tecnológica trazida nos últimos anos e aplicou nas suas atividades. Hoje o empresário baiano conta com uma plataforma totalmente digital capaz de oferecer todos os serviços necessários para a formalização da sua empresa, dispensando qualquer atendimento presencial.

Em abril de 2022, a Bahia amargava a posição de Estado mais moroso do país para se abrir uma empresa, exigindo do empresário 3 dias e 17 horas até a emissão do CNPJ. Com o apoio do Governador Jerônimo Rodrigues, a atual gestão da Juceb implantou projetos e inovações que alçaram a Autarquia para o status de segunda mais rápida do Brasil, registrando um tempo médio de nove horas para se formalizar um negócio, sua melhor marca desde o início da medição.



Com mais de 38 mil empresas abertas apenas em 2023, a Bahia desponta como o maior do nordeste em constituição de novos negócios, e já conta com mais de 1 milhão de empresas ativas, incluindo os Microempreendedores Individuais (MEIs).



Para o futuro, a Juceb, dentre outros projetos, já estuda o uso de inteligência artificial na análise e julgamento de processos, com perspectiva de implantação para o primeiro trimestre de 2024, inovação com potencial para mudar significativamente o registro de empresas como conhecemos hoje.



Durante o evento, serão homenageadas empresas e pessoas que contribuíram, e ainda contribuem, para os avanços da Autarquia e para o desenvolvimento econômico do Estado. Na oportunidade, também serão apresentados à sociedade os membros do Conselho de Vogais da Juceb, órgão deliberativo superior da Autarquia, composto por representantes de importantes entidades da sociedade civil organizada, tais como Fecomércio, Federação das Indústrias (FIEB), Federação da Agricultura (FAEB), Conselhos Regionais de contabilidade, economia e administração, Ordem dos Advogados (OAB), Organização das Cooperativas (OCEB), dentre outras.

A existência do colegiado é um grande exemplo de como o Poder Público é capaz de garantir os pilares da democracia participativa, com agentes da sociedade participando diretamente das decisões tomadas pelo órgão.

Portanto, comemorar os 173 anos da Juceb é celebrar a história da economia baiana e o perfil inovador e disruptivo do Governo do Estado, que, através desta Autarquia, não mede esforços para torna o ambiente de negócios na Bahia cada vez mais atrativo para os empreendedores, principais geradores de emprego e renda no país.