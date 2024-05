Justiça afasta ginecologista denunciado por importunação sexual na BA | A TARDE

A Justiça decidiu afastar das atividades o ginecologista Elziro Gonçalves de Oliveira, de 71 anos, denunciado por crimes sexuais contra 16 pacientes, em Salvador. Segundo informações do Ministério Público da Bahia (MP-BA), ele deve ficar suspenso até a conclusão do processo

O afastamento foi um pedido do MP-BA, que ofereceu uma denúncia contra Elziro Gonçalves, nos dias 20 e 22 de março. A Justiça acatou os pedidos no dia 19 de abril. Em março de 2024, Elziro Gonçaves foi indiciado pelo Ministério Público da Bahia por importunação sexual em seis casos, nove meses após as denúncias. Ele também responde a quatro processos éticos no Conselho Regional de Medicina (Cremeb).

Dos 16 inquéritos abertos pela Polícia Civil, 13 foram encaminhados para o MP-BA. No entanto, sete já estavam prescritos.

Nove meses após as denúncias, o Conselho Regional de Medicina instaurou um processo ético-profissional contra o suspeito. Com isso, a conduta dele vai ser investigada de forma detalhada.

Ginecologista Elziro Gonçalves de Oliveira | Foto: Reprodução/TV Bahia

O que diz a defesa?



Por meio de nota, advogados que defendem o Elzrio Gonçalves nos inquéritos do MP-BA informaram que ele está afastado das suas atividades profissionais desde o início das investigações, por atitude espontânea.



Disse ainda que "seu posicionamento, que adveio muito antes da decisão judicial que o proibiu de exercer a ginecologia, reafirma a sua intenção em colaborar com o apuratório e provar a sua inocência."

Os advogados afirmaram ainda que o suspeito mantém o compromisso de cumprir as decisões judiciais, além de permanecer à disposição das autoridades.

Em nota, a defesa do ginecologista no processo ético-profissional no Cremeb disse que a investigação tramita em sigilo e por isso não pode comentar.

Denúncias

A primeira denúncia foi revelada no dia 19 de julho de 2023, depois, outras 15 mulheres procuraram a polícia para registrar boletins de ocorrência contra o ginecologista.



Segundo as vítimas, o profissional as tocou de forma diferente do habitual, realizou procedimentos sem luvas e fez perguntas como "Você quer que eu te masturbe?", "Você sabe onde é o seu ponto G?" e "Você já fez sexo anal?".



Depois da denúncias, as outras mulheres procuraram a polícia e registraram boletins de ocorrências contra Elziro Gonçalves.