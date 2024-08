Justiça condena criminosos filiados a facção por crimes no Subúrbio

Proposta foi enviada à Alba pela presidente do TJ-BA, Cynthia Maria Resende - Foto: Divulgação | TJ-BA

O Tribunal do Júri de Salvador condenou dois integrantes de uma facção criminosa nacional a mais de 31 anos de prisão cada um. Ueverton da Cruz Souza, conhecido como “Tubarão”, e Carlos André dos Santos Silva, apelidado de “Carlinhos”, foram responsabilizados pelo assassinato brutal de um trabalhador no subúrbio de Salvador e pela divulgação das imagens do crime nas redes sociais em dezembro de 2021. Na sexta-feira (16), os réus foram condenados por homicídio duplamente qualificado, roubo majorado e associação criminosa, com Ueverton Souza recebendo uma sentença de 33 anos e quatro meses e Carlos Silva sendo condenado a 31 anos e um mês.

Os promotores Andrea Lemos, Davi Gallo e Mirella Barros apresentaram no tribunal que, na noite de 4 de dezembro de 2021, os acusados, juntamente com outros cúmplices, invadiram a residência de José Mário Ribeiro Boaventura armados.

Após trancar as vítimas no banheiro, os criminosos roubaram diversos objetos, como televisores, um aparelho de som, um micro-ondas, um liquidificador e dinheiro. Em seguida, levaram José Mário para uma área isolada, onde o mataram de forma cruel. O julgamento foi conduzido pelo juiz Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira, que responsável pela decisão final.