K-9 localiza maconha escondida em pacotes de arroz na Bahia; veja

Drga foi localizada pelo cão K-9 da PRF - Foto: Divulgação PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 4,54 kg de maconha escondidos dentro de pacotes de alimentos. A apreensão ocorreu no Km 830 da BR 116, no trecho do município de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

"Por volta das 17 horas, os policiais abordaram um ônibus que fazia a linha Pauliceia (SP) x Cajueiro (AL). Durante a fiscalização, os agentes utilizaram cães farejadores, realizando um procedimento que envolve a retirada parcial das bagagens do compartimento inferior para permitir que os cães acessem todos os volumes. Os K-9 Friedel e K-9 Kaleu inspecionaram a linha de malas e indicaram a presença de entorpecentes em um saco transparente contendo diversos produtos alimentícios", diz a nota da PRF.

Ao inspecionar o volume, a equipe encontrou a maconha escondida no interior dos pacotes de arroz. A bagagem havia sido despachada por encomenda para ser entregue em Cajueiro, no estado de Alagoas. "Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária, que tomará as medidas legais cabíveis", garante a polícia.