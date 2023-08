Kannário comenta saída da política: "não faz diferença na minha vida"

Em entrevista a uma rádio de Salvador, o ex-deputado federal Igor Kannário disse nesta quinta-feira, 3, que se sente livre após ter deixado o ambiente político. O artista afirmou que a vida na política é diferente do que as pessoas de fora enxergam.

"A política não faz diferença na minha vida. Ela entrou e saiu, e não me influenciou em nada. As pessoas não sabem da terça metade do que é o Brasil, do que são os gestores brasileiros, qual o caminho, o que acontece lá dentro. Eu me livrei, na verdade. Eu fui liberto", destacou.

Quando atuou como deputado federal, Kannário foi criticado por ter votado a favor de decisões políticas, que segundo o público, ia contra à sua origem humilde. A respeito dessas críticas, Kannário afirmou que "o povo sempre será a vítima" e que tem a consciência tranquila.

"Eu tenho convicção do que eu fiz, sou tranquilo em relação a isso. Só em não meter mão no que é dos outros, só em não participar dessas falcatruas, desvio de verba, me sinto orgulhoso. Tive aprendizados e vi o que eu precisava ver", contou.

O cantor ainda disse que a partir do momento em que uma pessoa entra para a vida política, já passa a ser apontada com um desvio de conduta.

"Eles têm motivos para poder desconfiar de tudo e de todos. Qualquer pessoa que tenha boa índole, tenha princípios e coração, seja honesto, pelo fato de se disponibilizar a ser político, já vai ser apontado de imediato. Ele passa de anjo a duvidoso: será que é um anjo? Só pela palavra político", acrescentou.

Kannário foi eleito vereador por Salvador em 2016 com mais de 11 mil votos. Dois anos depois, o artista conquistou uma vaga na Câmara Federal e se elegeu com 54 mil votos.