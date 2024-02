Laboratório de combustível adulterado é desativado em Feira de Santana | A TARDE

Um depósito que estaria funcionando como laboratório para adulteração de combustível foi desativado pela Polícia Militar nesta quinta-feira, 25, em Feira de Santana. Ninguém foi encontrado no local.

Segundo informações da Polícia Civil, 18 caminhões bitrem foram encontrados no laboratório, junto com lacres rompidos de uma empresa que fabrica combustível e já foi autuada por infração ambiental e tributária.

A Operação Carbono, responsável pelo descobrimento do laboratório, contou com agentes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e participação da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) e da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

A suspeita é de que a organização comercializa combustível sem nota fiscal e mantém o depósito de forma clandestina para adulteração e armazenamento ilegal do produto. As multas pelos atos infracionais estão avaliadas em mais de R$ 1 milhão.

Em investigação, o Draco segue buscando identificar todos os envolvidos.