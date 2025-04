Laboratório de drogas é fechado durante operação no interior da Bahia

Ocorrência foi registrada na delegacia da região - Foto: Divulgação / Polícia Militar

Uma operação da Rondesp Meio-Oeste resultou na descoberta e desativação de um laboratório de drogas na zona rural de Serra do Ramalho, na última quarta-feira, 2. A ação teve início quando policiais avistaram um homem em atitude suspeita e decidiram abordá-lo.

O indivíduo tentou fugir, mas foi alcançado e, durante a revista, os agentes encontraram tabletes de maconha em sua posse. Questionado sobre a origem do material, ele revelou a localização de uma plantação da erva e de um laboratório utilizado para prensagem e armazenamento da droga.

No endereço indicado, os policiais encontraram outro suspeito, que confessou atuar no preparo dos entorpecentes. Um terceiro envolvido conseguiu escapar ao perceber a presença das guarnições. Além da grande quantidade de drogas, a PM apreendeu uma espingarda calibre 36, mais de 100 munições de diferentes calibres, uma prensa hidráulica e uma máquina utilizada no processamento da substância ilícita.

A ocorrência foi registrada na delegacia da região, e as investigações seguem para identificar e capturar outros possíveis envolvidos.