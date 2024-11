Laboratório do MJSP vai apurar morte de jovens em escola de Heliópolis

Forças da Segurança investigam a origem da arma utilizada em ataque no Colégio Municipal Dom Pedro I - Foto: Divulgação

O assassinato de três adolescentes em uma escola em Heliópolis, no interior da Bahia, também será investigada pelo Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), segundo informou o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

O crime aconteceu no dia 18 de outubro quando um adolescente de 14 anos atirou contra os colegas com um revólver calibre 38 e logo após o atentado, atirou contra si mesmo e morreu.

"O Ministério está em contato com as autoridades locais para prestar todo o apoio necessário para a apuração do caso. Por meio do Ciberlab, o MJSP auxiliará os investigadores para que os fatos sejam elucidados o mais breve possível", disse em nota o Ministério em nota.

O caso aconteceu na escola Municipal Dom Pedro I, que fica no povoado de Serra dos Correias. Conforme registro policial, alunos do Colégio Municipal Dom Pedro I assistiam a uma aula quando o estudante levantou da cadeira, atirou contra os colegas e tirou a própria vida em seguida. Não havia informações sobre a motivação do crime até ontem.

O socorro foi encaminhado à unidade de ensino, com ambulâncias do Samu. Mas ao chegarem, as vítimas já estavam mortas.

“Tragédia em Heliópolis (BA). O Ministério da Justiça e Segurança Pública lamenta a tragédia ocorrida na Bahia e presta solidariedade aos familiares e amigos das vítimas, além de a toda comunidade escolar”, continuou em nota.