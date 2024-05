Ladrão leva mais de 40 celulares em loja de shopping na RMS; assista | A TARDE

Uma loja de celulares foi roubada, no último domingo, 12, dentro do Parque Shopping da Bahia, que fica na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ao todo, estima-se que cerca de 40 aparelhos tenham sido levados pelo criminoso.

A ação do indivíduo foi toda registrada por câmeras de segurança presentes no local. Nas imagens, o ladrão aparece de blusa vermelha, abaixado atrás de uma mesa e colocando diversos aparelhos dentro da mochila.

Nenhum arrombamento foi registrado no local. O proprietário da loja informou que ainda busca saber se algum funcionário do estabelecimento pode ter relação com o crime.

O Portal A TARDE tentou contato com a assessoria do shopping, mas, até o momento, ainda não obteve retorno. Já a Polícia Civil declarou que o caso está sendo apurado e, por enquanto, é atribuído a apenas um criminoso.

Reprodução | Redes Socias

