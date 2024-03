Lamborghini de rifeiro é apreendida após passar por pedágios sem pagar | A TARDE

Um veículo de luxo, modelo Lamborghini Huracan, foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta terça-feira, 27, após passar em alta velocidade por duas praças de pedágio sem pagar.

Informações preliminares apontam que o automóvel pertence ao rifeiro Nanan Santos, também conhecido como Nanan Premiações. A situação aconteceu na rodovia BR-324, em pedágios dos municípios de Amélia Rodrigues e Simões Filho.

"Com base nas informações, os PRFs fizeram diligências e intensificaram a vigilância no trecho. Foi montado um ponto de bloqueio na BR-101 e na altura do Km 265, em Santo Antônio de Jesus, os policiais conseguiram interceptar a Lamborghini", detalhou a PRF em nota.



Além da evasão, o automóvel de luxo estava circulando sem placa e o condutor não possuía carteira de habilitação. As multas aplicadas ao caso somaram quase R$ 1,5 mil e o carro foi recolhido ao pátio da PRF.