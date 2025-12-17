Lançamento do Comitê Brasil Soberano em Salvador reúne lideranças

- Foto: Divulgação

A Bahia reafirmou seu protagonismo na cena política nacional com o lançamento do Comitê Brasil Soberano (CBS), ocorrido no último dia 13 de dezembro, no Clube 2004, localizado no bairro Jardim Armação, em Salvador. O evento marcou a criação do primeiro comitê no país dedicado exclusivamente à unificação das pautas de defesa da soberania nacional e da democracia, reunindo lideranças políticas, sindicais e movimentos sociais do campo e da cidade.

O projeto foi idealizado pelo Sindicato dos Petroleiros e Petroleiras do estado da Bahia (Sindipetro-BA), com suporte do Núcleo Petroleiro e da Plataforma Operária e Camponesa pela Água e Energia (POCAE). O objetivo central do CBS é aglutinar forças contra a influência estrangeira e a exploração de recursos brasileiros por interesses internacionais.

Lideranças destacam papel estratégico do Comitê

Entre os principais nomes presentes estava Deyvid Bacelar, coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP) e membro de conselhos consultivos do governo federal. Bacelar alertou para o atual cenário geopolítico, classificando-o como preocupante. Segundo ele, o comitê será um espaço de resistência contra setores da extrema direita que, em sua visão, buscam entregar as riquezas minerais, hídricas e petrolíferas do Brasil aos Estados Unidos.

O coordenador do CBS na Bahia, Paulo César Martin, reforçou que a iniciativa já possui uma agenda de atividades previstas para os próximos meses. Martin destacou que as democracias da América Latina têm sofrido ataques constantes, o que torna a defesa da soberania uma prioridade absoluta para as entidades envolvidas.

Impacto nas políticas públicas e eleições

O deputado estadual Radiovaldo Costa (PT) também participou da fundação e sublinhou que a soberania defendida pelo grupo vai além da economia, abrangendo direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal. Para o parlamentar, o comitê lutará pela manutenção do patrimônio público, serviços essenciais de qualidade, emprego digno, saúde e educação. Costa ressaltou ainda que a mobilização terá papel decisivo no processo eleitoral de 2026, influenciando os rumos políticos do Brasil até o final da década.

O ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, endossou a relevância estratégica do movimento. De acordo com Gabrielli, a articulação entre o movimento sindical e as bases populares é o que permitirá manter a mobilização necessária para proteger as instituições democráticas brasileiras.

Incidente com informações falsas durante o evento

O lançamento do Comitê Brasil Soberano, que contou com a presença de mais de 1.200 lideranças, teve sua programação cultural interrompida devido a uma notícia falsa. Durante o ato, chegou aos organizadores a informação de um suposto acidente de ônibus envolvendo camponeses no interior do estado, com duas vítimas fatais.

Em sinal de respeito, a organização manteve apenas o ato formal e cancelou as festividades. Contudo, após verificação junto aos órgãos de segurança e trânsito da Bahia, confirmou-se que não houve registro de acidentes graves em rodovias estaduais naquela data. Deyvid Bacelar lamentou a tentativa de desmobilização do grupo por meio de desinformação, mas afirmou que o comitê "já nasceu forte" e servirá como referência para outros estados.