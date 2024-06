Lauro de Freitas receberá mais 30 ônibus elétricos; confira | A TARDE

Os usuários do transporte público de Lauro de Freitas contarão com mais 30 ônibus elétricos, que se somam aos seis que o município já possui. Os novos veículos fazem parte de um investimento no valor de R$ 60 milhões, oriundo do PAC Renovação de Frotas, do Governo Federal. O objetivo com a renovação de uma frota sustentável é reduzir as emissões de CO2, diminuindo o consumo de combustível.

Os ônibus, que possuem ar-condicionado e rede wi-fi, ligarão os grandes pólos de passageiros à Estação do Metrô Aeroporto. As linhas circularão nos bairros Parque São Paulo, Vida Nova, Buraquinho, Portão, Areia Branca, Vilas do Atlântico, Ipitanga e Centro. A previsão é transportar mais de 30 mil passageiros por dia.

De acordo com o Secretário de Trânsito do município, Capitão Olinto, os novos veículos vão contribuir para a melhoria da mobilidade urbana. “Esse projeto foi desenvolvido através de uma parceria da Settop com a Sedur, quando o secretário Antônio Rosalvo era o gestor da pasta e foi quem orientou todas as ações necessárias para que isso hoje se tornasse realidade”, disse o Capitão Olinto.

Os ônibus atenderão as seguintes linhas:



Parque São Paulo x estação Metrô

Jambeiro x estação Metrô

Areia Branca x estação Metrô (via hospital metropolitano)

Portão x estação Metrô

Vida Nova x estação Metrô (via Terraplac)

Buraquinho x estação Metrô

Vilas do Atlântico x estação Metrô

Ipitanga x estação Metrô

Centro x estação Metrô

