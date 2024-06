Lauro está entre os 10 municípios com menor mortalidade no transporte | A TARDE

Em meio ao Maio Amarelo, dados divulgados pelo Datasus, mostram Lauro de Freitas em destaque ao aparecer na 10° posição entre os municípios brasileiros com menor indicador de mortalidade nos transportes em 2023. Este indicador, que analisa a razão entre o número de óbitos provocados por acidentes de transporte e o número de habitantes por grupo de 100 mil, é um dos critérios que compõem o ranking de competitividade municipal.

O secretário da SETTOP, Olinto Borri, destacou as ações da gestão que contribuíram para esse resultado. “Através de ações de fiscalização eletrônica, operações de combate ao álcool no volante e palestras educativas, nós conseguimos praticamente zerar a quantidade de mortes no trânsito em nosso município. Outra ação que contribuiu foi a transformação de um trecho da BA-099, na Av. Santos Dumont. Além de acabar com os rachas que aconteciam com frequência na cidade. Com essas ações conseguimos salvar muitas vidas”, completou.

Maio Amarelo

O mês é marcado pelo movimento internacional "Maio Amarelo", que já está em sua 11° edição, e visa conscientizar a população sobre a importância da segurança no trânsito e redução de acidentes. A campanha tem papel fundamental na promoção de uma cultura de paz nas vias, destacando a necessidade de respeito às leis de trânsito e cuidado com a vida de todos os usuários.

