LEM promove formação para atendimento de estudantes com TEA | A TARDE

Cerca de 500 profissionais da rede municipal de ensino de Luís Eduardo Magalhães (LEM) participaram de uma formação com foco no atendimento de estudantes com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A ação aconteceu na terça-feira, 7, no auditório do Centro Universitário Arnaldo Horácio Ferreira (UNIFAAHF).

A formação foi ministrada pelo professor Noboru Ito Junior, gestor educacional no departamento de Educação Inclusiva da cidade de Santo André (SP). O objetivo é promover um ensino inclusivo, respeitando as individualidades dos estudantes.

Gerente Educacional de Luís Eduardo Magalhães, Liane Graffunder falou sobre a importância da iniciativa.

"A cada dia descobrimos novas informações sobre o autismo, que facilitam a inclusão e o bem-estar desses estudantes em nossas salas de aula. Então, uma formação como essa vem contribuir bastante, porque agrega conhecimento e o nosso município tem como política incluir a todos. Esse é um momento em que nossos profissionais da educação adquirem conhecimento teórico para que a inclusão se torne possível na prática", ressaltou.

