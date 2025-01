Líder de facção criminosa em Ilhéus é preso em operação integrada

- Foto: Divulgação PF

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Ilhéus - FICCO/Ilhéus, em conjunto com a TOR da CIPRV/ITABUNA e CIPE CACAUEIRA, deu continuidade à Operação CBC, durante o período natalino de 23 a 25/12.

Após a prisão do líder de facção criminosa em Ilhéus, no dia 22/12, o número 02 da ORCRIM também foi preso, em cumprimento a mandado de prisão emitido pela Vara de Execuções de Ilhéus, pelo crime de homicídio.

Na noite da última terça-feira (24/12), após trabalho de acompanhamento e investigação no combate às organizações criminosas, foi apreendido um veículo que havia sido roubado em Ilhéus, em setembro de 2024, e que estava sendo usado para prática de outros crimes por parte de grupos criminosos investigados na Operação CBC.

O veículo foi encontrado abandonado da BA-668 e foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil de Itabuna/BA. Ainda, no dia 25/12, na zona rural do município, em continuidade às operações citadas, a FICCO/ Ilhéus e policiais militares da CIPPA/PS diligenciaram a uma carvoaria Ilegal. No local foi apreendida uma grande quantidade de carvão vegetal, que estava acondicionado em um depósito, e foram identificadas e destruídas três fornalhas, contendo carvão queimado.

Havia, ainda, um estoque de madeira nativa cortada, além de uma motosserra, a qual foi apreendida pela guarnição. Também foi localizado um veículo com restrição de roubo. A carvoaria ilegal estava ligada a integrante da mesma organização criminosa.

A FICCO/Ilhéus é composta pela Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia