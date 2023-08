Líder de grupo criminoso é morto em megaoperação da Polícia Civil

Um homem foi morto durante uma megaoperação da Polícia Civil da Bahia, realizada no início da manhã desta quarta-feira, 9, em Salvador e Região Metropolitana (RMS). O indivíduo era apontado como líder de um grupo criminoso.

Além do criminoso abatido, outras oito pessoas foram presas após confronto com as equipes policiais em Salinas das Margaridas. O líder do grupo foi identificado como Cristiano Silva dos Santos, o "Cris do Murão". Ele já havia sido preso em abril do ano passado, mas havia saído da prisão.

Cristiano Silva era acusado de mais de oito homicídios na região do IAPI. Com ele foi apreendido uma pistola turca, calibre 9mm, e um veículo.

A operação conta com a atuação de mais de 200 policiais civis e militares. As ações visam ao cumprimento de mandados judiciais contra integrantes do grupo criminoso, responsável por homicídios, tráfico de drogas, roubo e extorsão.

“Operação Murus”

Além das equipes do DHPP, policiais do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), realizam as incursões, com o apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP). A diretora do DHPP, delegada Andréa Ribeiro, avalia a coesão da operação.

Cães dos canis da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) auxiliam na detecção de drogas e armas. Também participam da operação guarnições do Comando de Policiamento Especializado (CPE), do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), do Comando de Policiamento Regional da Capital, Baía de Todos os Santos (CPRC/BTS), do BPChoque, da Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), da Rondesp BTS, do Comando de Operações de Inteligência (COInt), do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer), do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).